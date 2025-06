CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON POSTE ITALIANE | finalmente è successo | Domande entro il 26

Se sei alla ricerca di un'opportunità stabile e desideri entrare a far parte di Poste Italiane, questa è la tua occasione! Dal 20 al 26 giugno 2025, puoi candidarti per le nuove graduatorie che prevedono l’assunzione di 1.050 portalettere con contratto a tempo indeterminato. Non perdere questa chance di consolidare il tuo futuro: le domande devono essere presentate entro il 26 giugno. Continua a leggere per scoprire come partecipare e assicurarti il tuo posto!

Poste Italiane, aperte le graduatorie per assumere 1.050 nuovi portalettere ecco le posizioni aperte e come partecipare Dal 20 al 26 giugno 2025 è possibile candidarsi per le nuove graduatorie di Poste Italiane dedicate alla stabilizzazione degli ex lavoratori a tempo determinato. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro previste dagli accordi sindacali per il triennio 2024–2026, punta ad assumere con contratto a tempo indeterminato 1.050 persone che abbiano già prestato servizio presso l’azienda, anche in modo non continuativo, per almeno sei mesi. Questa nuova fase di stabilizzazioni è frutto degli accordi sottoscritti il 16 maggio 2024 e confermati il 20 marzo 2025 tra Poste Italiane e le organizzazioni sindacali di settore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO CON POSTE ITALIANE: finalmente è successo | Domande entro il 26

In questa notizia si parla di: tempo - poste - italiane - contratto

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - A giugno, Poste Italiane avvierà la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

La #PEC di #PosteItaliane è semplice da usare e ti garantisce una comunicazione sicura e affidabile. E dal 20 giugno al 20 Agosto PEC Postecertifica PLUS costa la metà, con il codice ESTATE25. Lo sconto viene applicato per la durata del contratto al netto d Vai su Facebook

Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2025 per Postini e altre figure; LAVORO. Precarietà in Poste Italiane: La deputata Auriemma (M5S) interroga i Ministri su diritti e sicurezza; Poste italiane, offerte di lavoro in 64 città (con contratto a tempo pieno): la posizione, i requisiti e come.

Poste Italiane. Le opportunità - C’è tempo fino a domani, giovedì 26 giugno, per candidarsi ai nuovi posti di lavoro offerti da Poste Italiane, ... Lo riporta msn.com

Poste Italiane, stabilizzazioni CTD per 1050 portalettere e nuove assunzioni in 10 regioni - Entro il 26 giugno le domande per i contratti a tempo indeterminato dei CTD e per le nuove assunzioni in Poste Italiane ... Da it.blastingnews.com