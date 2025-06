Conte smentito anche dall’archivio youtube | al vertice Nato s’impegnava ad aumentare le spese militari video

Nel mondo digitale, le parole si conservano e spesso smentiscono le dichiarazioni ufficiali. Giuseppe Conte, ex premier, ha ripetuto con fermezza di aver firmato l’aumento delle spese militari per la NATO al 2% del Pil, ma i video dell’epoca svelano un'altra verità. La memoria online conserva tracce impietose, mettendo in discussione le affermazioni e ricordando a tutti che “verba volant, video manent”. La questione rimane aperta, invitandoci a riflettere sull’importanza dei fatti veri.

«Facevo il professore a Firenze, quando è stato firmato l’aumento delle spese militari per la Nato per portarle al 2% del Pil», sentenzia Giuseppe Conte in aula. L’ex premier lo ha ripetuto con tono convinto e apodittico anche a L’aria che tira, su La 7. Purtroppo per lui, nell’epoca digitale “verba volant, video (e non solo scripta) manent”. Lettera a uno statista mai NATO: ecco cosa dichiarava Conte. Basta attingere ai filmati ancora reperibili su Youtube: è il luglio del 2018, a poco più di un mese dal suo insediamento il presidente del Consiglio, al posto della pochette ha una spilla della Nato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Conte smentito anche dall’archivio youtube: al vertice Nato s’impegnava ad aumentare le spese militari (video)

