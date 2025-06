Conte riunisce i progressisti Ue nasce il fronte contro il riarmo

Una crescente voce di pace si leva tra le istituzioni europee: mentre la NATO si prepara a discutere di aumento delle spese militari, Giuseppe Conte e 14 altri partiti e movimenti da 11 paesi si schierano per un fronte comune contro il riarmo. Un simbolo di resistenza democratica e di speranza, questa alleanza rappresenta il desiderio di un’Europa che investa nel benessere dei propri cittadini, non nella guerra.

Mentre la Nato apre le danze della due giorni a L’Aja per discutere dell’aumento delle spese militari, con l’obiettivo di portarle al 5% del Pil, in una sala del parlamento olandese va in scena un contro summit delle sinistre europee per dire no al riarmo, no alla guerra, no al passaggio dal welfare al warfare. Promotore dell’iniziativa il leader del M5S Giuseppe Conte. Vi hanno aderito 15 partiti e movimenti da 11 paesi europei, espressione di forze di sinistra e formazioni critiche verso l’attuale assetto dell’Ue, che hanno siglato una dichiarazione comune per dire basta all’escalation bellicista. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Conte riunisce i progressisti Ue, nasce il fronte contro il riarmo

“Contro il riarmo, riuniamoci all’Aja per un’altra idea d’Europa”: lettera aperta di Giuseppe Conte ai leader progressisti - In un momento cruciale per l’Europa, Giuseppe Conte invita i leader progressisti a riunirsi all’Aja durante il vertice NATO, promuovendo un dialogo costruttivo contro il riarmo e l’aumento delle spese militari.

