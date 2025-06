Consorzio nuovi ricorsi e il cavillo contro la tassa | C' è un errore nelle cartelle

difendere i propri diritti, sfidando le ingiustizie legate ai ricorsi e alle interpretazioni restrittive della tassa C 232. Gli agricoltori, uniti in un forte movimento di resistenza, continuano a mettere in discussione gli errori nelle cartelle e a reclamare trasparenza e giustizia. La loro determinazione rafforza la speranza di un cambiamento concreto e di una gestione più equa delle risorse.

Continua la mobilitazione degli agricoltori chiamati periodicamente dagli enti di bonifica a versare il contributo. I consorziati dell?area Centro-Sud Puglia non intendono mollare e vogliono. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Consorzio, nuovi ricorsi e il cavillo contro la tassa: «C'è un errore nelle cartelle»

