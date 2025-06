Conservatorio di Milano chiuse le indagini su presunto giro di tangenti | rischiano il processo docenti e studenti

Il Conservatorio di Milano torna sotto i riflettori, questa volta per un’accusa scottante: tangenti pagate da studenti a docenti per l’ammissione. La procura ha appena chiuso le indagini, aprendo la strada a un possibile processo che coinvolge insegnanti e studenti, molti dei quali provenienti dalla Cina. Un caso che scuote le fondamenta di una delle istituzioni musicali più prestigiose d’Italia, sollevando interrogativi sulla trasparenza e integrità del mondo accademico musicale.

Milano, 25 giugno 2025 – Chiuse le indagini, in vista della richiesta di processo, su un presunto giro di tangenti, già venuto a galla in più fasi dell'inchiesta, che sarebbero state pagate a insegnanti di canto del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano da studenti, in particolare cinesi, per essere ammessi nella prestigiosa scuola musicale milanese. Si tratta di una decisione della Procura di Milano., Corruzione al Conservatorio: tangenti fino a 12mila euro per l'ammissione a canto lirico Nei mesi scorsi per quattro insegnanti, nelle indagini della Polizia e coordinate dal pm Giovanni Polizzi, era stata disposta dalla gip Alessandra Di Fazio l'interdizione dagli uffici pubblici e privati per le accuse, a vario titolo, di corruzione, induzione indebita e falso e per fatti commessi, secondo l'accusa, fino al febbraio 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Conservatorio di Milano, chiuse le indagini su presunto giro di tangenti: rischiano il processo docenti e studenti

In questa notizia si parla di: milano - conservatorio - indagini - presunto

Caso Conservatorio: indagini, 'stecche' da oltre 12mila euro - Le presunte 'tariffe' per superare gli esami di ammissione ai corsi accademici di canto lirico, organizzati dal Conservatorio 'Giuseppe Verdi' di Milano, potevano superare in certi casi anche i 10 ... Da ansa.it