Conselice 6 milioni di euro per il ponte sul fiume Reno | lavori al via in autunno

Conselice si prepara a un grande salto di qualità: 6 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Reno, con lavori che avranno inizio questo autunno. Un investimento strategico che rafforzerà la sicurezza e la connettività della zona. Martedì, i sindaci di Conselice e Argenta hanno incontrato i rappresentanti di Anas e della struttura commissariale, segnando un passo decisivo verso il rinnovo di un'infrastruttura fondamentale per il territorio.

Martedì il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, insieme al sindaco di Argenta Andrea Baldini, ha incontrato a Bologna i referenti di Anas e della struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione. Il tema dell'incontro è stata la manutenzione straordinaria del ponte della Bastia sul. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

