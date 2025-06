CONI al via domani le elezioni per la presidenza | 8 candidati 3 sono i favoritissimi per il post-Malagò

Domani si inizia una nuova era per il CONI: le elezioni presidenziali, con otto candidati in corsa e tre favoriti, determineranno il futuro dello sport italiano. È l’ultima chiamata per Giovanni Malagò, che lascia il suo incarico dopo tre mandati pieni di successi. Alle 10, nel Centro Olimpico dell’Acqua Acetosa, gli 80 grandi elettori sceglieranno chi guiderà lo sport italiano nei prossimi anni. La sfida è aperta e il risultato incerto: chi sarà il nuovo volto del nostro olimpismo?

È giunto al termine anche il terzo – e ultimo possibile – mandato di Giovanni Malagò come presidente del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano). Dalle 10 di domani, giovedì 26 giugno, gli 80 grandi elettori si ritroveranno nel Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa a Roma per scegliere il nuovo numero 1. Otto i candidati.

