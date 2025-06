Conflitto in Medio Oriente il colosso dei supermercati | Via i prodotti israeliani ora c' è la Gaza Cola

Conflitto in Medio Oriente: il colosso dei supermercati Coop Alleanza 3.0 decide di boicottare i prodotti israeliani, rimuovendo referenze di arachidi, salsa Tahina e articoli Sodastream dai suoi scaffali. Una scelta che riflette l'impegno del retail nel sostenere cause etiche e politiche, ma anche un passo che suscita dibatti tra consumatori e associazioni. La decisione del colosso dei supermercati che...

Coop Alleanza 3.0 boicotta i prodotti israeliani, decidendo di rimuovere dai suoi scaffali alcune referenze di arachidi e di salsa Tahina, prodotte in Israele, e gli articoli a marchio Sodastream, specializzata nella produzione di macchine per l'acqua gassata.

Il colosso dei supermercati boicotta i prodotti israeliani e mette in vendita la 'Gaza Cola' - La decisione di Coop Alleanza 3.0 di boicottare prodotti israeliani, inclusi quelli di Sodastream, ha scatenato un acceso dibattito pubblico in Italia.

Via alcuni prodotti israeliani, dentro la Gaza Cola. È la decisione presa da Coop Alleanza 3.0, il colosso dei supermercati, che dopo l'escalation della guerra su Gaza ha deciso di togliere alcune referenze dai suoi scaffali in segno di solidarietà col popolo pale

