Confindustria Toscana Sud lancia l' Allarme | Terza Corsia A1 Incisa-Valdarno e Opere Complementari a Rischio Stallo

Confindustria Toscana Sud lancia un allarme urgente: il progetto della terza corsia sull'A1 Incisa-Valdarno e le opere complementari si trova in grave stallo, minacciando lo sviluppo economico e infrastrutturale della regione. La sospensione dei lavori mette a rischio non solo la mobilità , ma anche la competitività delle imprese locali. È fondamentale intervenire prontamente per sbloccare questa situazione e garantire un futuro più proattivo e sostenibile.

Arezzo, 25 giugno 2025 –  Confindustria Toscana Sud esprime forte preoccupazione per la situazione di stallo che e il nuovo ponteviadotto sull'A1 e sull'Arno, a partire dalla sembra stia interessando il progetto della terza corsia dell'Autostrada A1 nel tratto Incisa-Valdarno e le cruciali opere complementari ad essa connesse. Tra queste, riveste particolare importanza la bretella di collegamento tra Valvigna e il Casello Valdarno rotatoria già esistente. Il progetto della terza corsia, fondamentale per la fluidificazione e la sicurezza del traffico e lo sviluppo economico del territorio, risulterebbe attualmente fermo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

