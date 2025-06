Confindustria premia Bayer Pharma Italia per l' impegno nella formazione

Bayer Pharma Italia si distingue ancora una volta per il suo impegno nella crescita professionale e nell'innovazione, ricevendo la menzione speciale "Formare per innovare" nell'ambito del prestigioso premio "Imprese per Innovazione". Questo riconoscimento, assegnato da Confindustria nella suggestiva sala Pininfarina di Roma, testimonia l'importanza della formazione continua. Un esempio che ispira il settore e conferma come investire nelle persone sia la chiave per un futuro sostenibile e all'avanguardia.

ROMA - Bayer Pharma Italia ha ricevuto la menzione speciale "Formare per innovare" nell'ambito del premio "Imprese per Innovazione", giunto alla quindicesima edizione e assegnato da Confindustria nella sala Pininfarina della sua sede a Roma. L'azienda aderisce a Fondimpresa dal 2003 ed è impegnata c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Confindustria premia Bayer Pharma Italia per l'impegno nella formazione

In questa notizia si parla di: confindustria - bayer - pharma - italia

Confindustria premia Bayer Pharma Italia per l'impegno nella formazione; Monica Poggio, Ceo Bayer Italia: perché credo negli ITS.

Confindustria premia Bayer Pharma Italia per l'impegno nella formazione - Bayer Pharma Italia ha ricevuto la menzione speciale "Formare per innovare" nell'ambito del premio "Imprese per Innovazione", giunto alla quindicesima edizione e assegnato da Confin ... Riporta corrieredimaremma.it

Confindustria, scenario molto incerto per l'Italia - Ansa.it - "Scenario molto incerto per l'Italia, risultante di fattori che agiscono in direzioni opposte", cioè "forze contrastanti". Secondo ansa.it