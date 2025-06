Confindustria premia 12 campioni dell’innovazione imprenditoriale

Confindustria celebra l’eccellenza dell’innovazione premiando 12 aziende che si sono distinte per il loro impegno nella ricerca e nello sviluppo, vitali per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. Questi campioni dell’innovazione dimostrano come la creatività e l’investimento siano la chiave per un futuro sostenibile e competitivo. Scopriamo insieme le storie di successo di questa prestigiosa selezione, un vero motore di progresso e ispirazione per tutto il settore imprenditoriale.

Confindustria ha assegnato il “Premio Imprese per Innovazione” a 12 aziende che si sono distinte per la capacità di investire in ricerca e sviluppo, contribuendo a rafforzare la competitività del sistema produttivo. Le vincitrici di questa XIV edizione sono: VDA Group (per la categoria Award); Attilio Carmagnani ‘AC’, Creative Words, Flash Battery, Greenenergy, IPM, Oerlikon Friction System, Tubettificio Robbiese (per la categoria Prize); Ericsson Telecomunicazioni, Faiveley Transport Italia, Giocamondo Study, GPS Standard (per la categoria Finaliste). Nel corso della cerimonia sono state conferite anche le menzioni speciali Formare per Innovare a Bayer e Imprese guidate da vertici under 40 a Tubettificio Robbiese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

