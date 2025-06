Confindustria e Intesa Sanpaolo 17 miliardi per la crescita e l’innovazione delle imprese toscane

Confindustria e Intesa Sanpaolo uniscono le forze per dare slancio alla crescita delle imprese toscane, mettendo a disposizione 17 miliardi di euro. Un investimento ambizioso, parte di un piano nazionale da 200 miliardi fino al 2028, che punta a potenziare innovazione e competitività nel cuore della Toscana. Presentato ufficialmente il 25 giugno 2025, questo accordo rappresenta una concreta opportunità di sviluppo per il territorio, con l’obiettivo di...

Firenze, 25 giugno 2025 – Sono 17 i miliardi a disposizione delle imprese toscane grazie al programma sottoscritto a livello nazionale da Confindustria e Intesa Sanpaolo che mette in campo a livello nazionale 200 miliardi di euro fino al 2028. Stamani è stato presentato l’ accordo quadriennale dal presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, e da Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di Transizione 5.0 e Intelligenza Artificiale, integrando così le risorse già stanziate dalla banca per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confindustria e Intesa Sanpaolo, 17 miliardi per la crescita e l’innovazione delle imprese toscane

