Confesercenti Avellino Marinelli | Dal 5 luglio in Irpinia partono i saldi estivi

Confesercenti Avellino, guidata da Marinelli, annuncia con entusiasmo l'inizio dei saldi estivi in Irpinia, a partire dal 5 luglio. Un'opportunitĂ imperdibile per le famiglie di scoprire offerte vantaggiose e per i commercianti di rilanciare la propria attivitĂ in un periodo ancora difficile. Giuseppe...

“Prendono il via, sabato 5 luglio, in Irpinia come nel resto della Campania, i saldi estivi: un'occasione per le famiglie di acquistare prodotti a prezzi scontati e per le attivitĂ del territorio di rilanciare i volumi di vendita, in un fase economica che resta complicata”. Così Giuseppe. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: luglio - irpinia - saldi - estivi

ITV NOTIZIE Edizione 20:30 del 17-06-2025 L’informazione quotidiana dell’Irpinia Aggiornamenti su: Attualità | Politica | Cronaca | Società ... Vai su Facebook

Confesercenti, Marinelli: il 5 luglio in Irpinia partono i saldi estivi; Saldi estivi in Irpinia e Campania dal 5 luglio (per 60 giorni); Saldi estivi, ecco quando si parte in Campania.

Saldi estivi 2025 in Irpinia dal 5 luglio al 2 settembre - “Prendono il via, sabato 5 luglio, in Irpinia come nel resto della Campania, i saldi estivi: un’occasione per le famiglie di acquistare prodotti a prezzi scontati e per le attività del territorio di ... Da irpinia24.it

Confesercenti, Marinelli: il 5 luglio in Irpinia partono i saldi estivi - “Prendono il via, sabato 5 luglio, in Irpinia come nel resto della Campania, i saldi estivi: un’occasione per le famiglie di acquistare prodotti a prezzi scontati e per le attività del territorio di r ... Secondo irpinianews.it