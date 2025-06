Confermato l’ergastolo ad Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano

La Corte di Assise di Milano ha confermato l’ergastolo ad Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. La decisione rappresenta un momento cruciale nel processo, dopo il tentativo della difesa di appellarsi e modificare la condanna. Un tragico esempio che riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla tutela delle vittime più vulnerabili. La vicenda si chiude con una sentenza che lascia un segno indelebile nella memoria collettiva.

La Corte di Assise di Milano ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello per aver ucciso il 27 maggio 2023 Giulia Tramontano incinta di sette mesi di Thiago Omicidio Giulia Tramontano, confermato ergastolo per Impagnatiello La difesa di Impagnatiello aveva appellato la sentenza di primo grado, chiedendo ai giudici d’appello di non riconoscere le aggravanti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: impagnatiello - confermato - ergastolo - giulia

Processo Giulia Tramontano, avvocato famiglia: “Sia confermato l’ergastolo per Impagnatiello” - Il processo d’appello per l’omicidio di Giulia Tramontano si svolge davanti alla Corte d’assise d’appello di Milano, con l’obiettivo di confermare la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello.

La sostituta procuratrice generale di Milano Maria Pia Gualtieri ha chiesto di confermare in appello la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano incinta al settimo mese. Nella sua breve requ Vai su Facebook

Giulia Tramontano, la Corte in camera di consiglio: attesa per oggi la sentenza per Impagnatiello; Femminicidio Tramontano, attesa sentenza d’appello. Procura chiede conferma ergastolo; Femminicidio Tramontano: attesa la sentenza d’appello. Impagnatiello chiede la giustizia riparativa.

Sentenza d'appello per il femminicidio di Giulia Tramontano: confermato l'ergastolo per Impagnatiello, esclusa la premeditazione - I legali di Impagnatiello hanno chiesto di poter accedere a un programma di giustizia riparativa, per l'accusa non c'era nec ... Da vanityfair.it

Delitto Senago: confermato ergastolo per Impagnatiello, esclusa premeditazione - La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di ... Scrive msn.com