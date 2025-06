Conferenza stampa Gallardo pre Inter River Plate | Loro una squadra di livello ma abbiamo tutte le carte in regola per fare una partita di livello! Su Lautaro…

Domani si alza il sipario sulla sfida tra River Plate e Inter, un duello di livello che promette emozioni intense. Marcelo Gallardo, tecnico degli argentini, ha preparato la sua squadra con cura, sottolineando le qualità di Lautaro e la determinazione di affrontare un avversario forte. La partita sarà una vera prova di carattere e talento, e noi siamo pronti a vivere ogni istante di questa sfida cruciale.

Conferenza stampa Gallardo pre Inter River Plate: le parole del tecnico degli argentini alla vigilia del match del Mondiale per Club. La conferenza stampa di Marcelo Gallardo, tecnico del River Plate, alla vigilia del match contro l’ Inter per l’ultimo turno del gruppo E del Mondiale per Club. SU LAUTARO – « Conosciamo bene la sua qualità. È uno di quei giocatori che possono fare la differenza con un solo dettaglio, non puoi concedergli nulla. Alcuni dei miei difensori lo conoscono bene, ed è un vantaggio » IL NOSTRO CAMMINO NEL TORNEO – « Siamo cresciuti partita dopo partita, sia nel gioco che nei risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Gallardo pre Inter River Plate: «Loro una squadra di livello ma abbiamo tutte le carte in regola per fare una partita di livello! Su Lautaro…»

