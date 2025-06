Conferenza stampa Gallardo | Inter squadra di grande livello Lautaro…

Nella notte italiana, oltre a quella di Cristian Chivu, si è tenuta la conferenza stampa di Gallardo. L’allenatore del River Plate ha parlato in vista della cruciale gara contro l’Inter in programma questa notte a Seattle. La squadra argentina sarà orfana dei tre centrocampisti titolari, tutti squalificati nella bollente sfida L'articolo Conferenza stampa Gallardo: “Inter squadra di grande livello. Lautaro.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Conferenza stampa Gallardo: “Inter squadra di grande livello. Lautaro…”

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

