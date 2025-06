Condoni edilizi falsi sei indagati al Comune di Avellino

Una scoperta scioccante scuote il Comune di Avellino: sei funzionari sono sotto indagine per aver rilasciato condoni edilizi falsi, sfruttando protocolli obsoleti e leggi ormai superate. Questa brutta vicenda solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e l'integrità dell'amministrazione locale, richiedendo un’attenta riflessione sul rispetto delle norme e sulla tutela del patrimonio pubblico. La vicenda si infittisce, ma quali saranno le conseguenze per chi ha agito in mala fede?

Immobili condonati utilizzando protocolli relativi ad altre istanze relative alla vigenza di leggi che lo consentivano. La Procura di Avellino ha iscritto sei dipendenti del comune capoluogo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Condoni edilizi falsi, sei indagati al Comune di Avellino

In questa notizia si parla di: comune - condoni - edilizi - falsi

Condoni edilizi, monta il caso al Comune di Avellino - Il caso dei condoni edilizi a Avellino solleva gravi interrogativi sulla trasparenza e la legalitĂ delle politiche urbanistiche locali.

Translate postFalsi condoni edilizi, sei indagati ad Avellino. Guardia di Finanza ha acquisito ulteriore documentazione #ANSA Vai su X

Avellino, Condoni falsi: la Guardia di Finanza sequestra i registri #Avellino Vai su Facebook

Comune, nuova inchiesta su condoni edilizi falsi: sei indagati; Falsi condoni edilizi, indagati sei impiegati del comune di Avellino –; Inchiesta sui condoni edilizi, sequestrati documenti presso l’Archivio Storico.

Condoni edilizi falsi, sei indagati al Comune di Avellino - Immobili condonati utilizzando protocolli relativi ad altre istanze relative alla vigenza di leggi che lo consentivano. Da msn.com

Avellino, la Procura iscrive sei persone nel registro degli indagati per i presunti condoni falsi al Comune - La Procura di Avellino ha scritto anche i primi nomi nel registro degli indagati. corriereirpinia.it scrive