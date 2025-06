Condanna troppo lieve per abusi sessuali la Procura fa ricorso in Appello

Una vicenda che scuote la coscienza collettiva, quella di una condanna troppo lieve per abusi sessuali, ora sotto ricorso in appello. La vittima, una donna di 40 anni, ha sopportato per sei anni avances e frasi inaccettabili, alimentate da paura e dipendenza lavorativa. Un caso che evidenzia quanto sia ancora difficile ottenere giustizia piena in situazioni di abuso, e che richiede un approfondimento rigoroso del giudizio.

Era accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua dipendente 40enne (difesa dall'avvocato Roberta Canal) che per sei anni aveva sopportato pesantissime "avance" e frasi a pesantissimo tono sessuale con un misto di timore reverenziale, dettato dal fatto di non perdere il lavoro che a lei. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: condanna - troppo - lieve - abusi

Un ex maestro d'asilo, riconosciuto colpevole di abusi su nove bambine in due istituti di Milano in cui aveva svolto supplenze, è stato condannato a sette anni di reclusione con rito abbreviato. L'insegnante, 34 anni, era stato arrestato nell'aprile dello scorso an Vai su Facebook

Condanna troppo “lieve” per abusi sessuali, la Procura fa ricorso in Appello; Lo zio troppo solo violentava le nipotine: arriva la condanna; Perugia, lunga serie di abusi sulla nipote minorenne: condannato a 7 anni lo zio affidatario.

Fugge dopo condanna per abusi su minore, arrestato in Germania - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fugge dopo condanna per abusi su minore, arrestato in Germania ... Scrive tg24.sky.it

“Condanne troppo lievi”, la delusione dei figli e delle attiviste dopo la sentenza Pelicot - Il Fatto Quotidiano - A rendere evidente questa frattura sono state prima di tutto le parole dei figli di Gisèle Pelicot, che non hanno nascosto la loro delusione per le pene inflitte agli imputati, da 3 a 13 anni di ... Riporta ilfattoquotidiano.it