Concorso straordinario docenti 2020 ecco gli elenchi degli idonei per assunzioni in ruolo fino ad esaurimento

Se sei un docente in attesa di una possibile assunzione, questa notizia è fondamentale: il concorso straordinario 2020 ha ora elenchi aggiornati degli idonei, grazie all'intervento del DL 45/2025. Le graduatorie sono state integrate e rese ad esaurimento, aprendo nuove opportunità di assunzione in ruolo. Scopriamo insieme cosa cambia e come può influire sul tuo futuro professionale nel mondo della scuola.

Il DL 452025 ha integrato le graduatorie del concorso straordinario indetto con DDG n. 510 del 23 aprile 2020 con i candidati idonei per aver raggiunto almeno il punteggi minimo per il superamento della prova orale e reso ad esaurimento le graduatorie stesse. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - straordinario - idonei - esaurimento

Concorso straordinario IRC infanzia e primaria: graduatorie di merito approvate [Decreto] - Grande notizia per gli insegnanti di religione cattolica! Con l’approvazione delle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario IRC infanzia e primaria nelle Marche, si apre una nuova opportunità per entrare nel mondo della scuola.

DECRETO PNRR SCUOLA - PITTONI (LEGA), NEI CONCORSI PER DOCENTI TORNANO LE GRADUATORIE DI MERITO "Dopo il decreto PA bis che due anni fa ha restituito le graduatorie di merito ai docenti idonei del concorso ordinario 2020 (più della met Vai su Facebook

Concorso straordinario docenti 2020, ecco gli elenchi degli idonei per assunzioni in ruolo fino ad esaurimento; Concorsi educazione motoria alla primaria 2023 e straordinario 2020: integrazione degli idonei e proroga fino ad esaurimento [Novità Decreto Scuola 2025]; Assunzioni da concorso straordinario 2020: novità e chiarimenti sulla graduatoria a esaurimento.

Concorso straordinario docenti 2020, ecco gli elenchi degli idonei per assunzioni in ruolo fino ad esaurimento - Il DL 45/2025 ha integrato le graduatorie del concorso straordinario indetto con DDG n. Come scrive orizzontescuola.it

Concorso straordinario 2020, idonei in ultima posizione per assunzioni dal 2025. Ma la loro graduatoria è ad esaurimento - 79 del 5 giugno 2025, presenta alcune novità nelle procedure per le immissioni in ruolo. Scrive orizzontescuola.it