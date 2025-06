Concorso PNRR 2 infanzia e primaria | graduatorie utili per le assunzioni 2025 26 In aggiornamento

Le graduatorie del Concorso PNRR 2 per infanzia e primaria sono state ufficialmente pubblicate, aprendo la strada alle assunzioni a tempo indeterminato previste per l’anno scolastico 2025/26. Questa fase rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano e garantire un futuro più stabile per i docenti. Scopri come queste graduatorie influenzeranno il tuo percorso professionale e quali opportunità ti attendono.

Pubblicate le graduatorie del concorso PNRR 2 per docenti di infanzia e primaria (DDG n. 25762023). Si avvia il percorso per le assunzioni a tempo indeterminato previste per l'anno scolastico 202526, una fase cruciale questa per il sistema scolastico nazionale.

