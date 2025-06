Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica | prove scritte il 16 e 17 luglio Ecco le CONVOCAZIONI In aggiornamento

Sei un insegnante di religione cattolica in attesa di conoscere le date delle prove scritte? Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le convocazioni per il concorso ordinario, con le prove previste il 16 e 17 luglio. Resta aggiornato per scoprire se la tua convocazione è già disponibile e preparati al meglio per questa fondamentale prova. Non perdere l’occasione di fare un passo avanti nella tua carriera!

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le convocazioni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, di cui ai DM 103 e 1042024. L'articolo Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le CONVOCAZIONI In aggiornamento . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso ordinario insegnanti di religione, fissate le date delle prove scritta: 16 luglio per infanzia e primaria, 17 luglio per scuola secondaria. AVVISO - Se sei un aspirante insegnante di religione cattolica, segnati queste date: il 16 luglio per infanzia e primaria, e il 17 luglio per la scuola secondaria.

