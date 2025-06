Concorsi pubblici unificati | Padova Verona e Vicenza avranno graduatorie in comune

I concorsi pubblici unificati tra Padova, Verona e Vicenza segnano un passo importante verso una pubblica amministrazione più efficiente e attrattiva. Con graduatorie in comune, si punta a semplificare le procedure, ridurre i costi e offrire più opportunità ai giovani e ai professionisti del territorio. Un patto strategico per modernizzare il settore e garantire servizi pubblici di qualità. Questo nuovo approccio può davvero cambiare il modo di lavorare nella PA?

Un patto per rendere più attrattivo il posto fisso nella pubblica amministrazione, abbattere i costi, semplificare la macchina e dare un'opportunità in più anche ai.

