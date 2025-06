Concorsi docenti PNRR 2 graduatorie ed elenco idonei non contengono info in più su riserve e preferenze | si attende l’apertura dell’area riservata

Se sei un candidato interessato ai concorsi docenti PNRR, sappi che le ultime pubblicazioni delle graduatorie e degli elenchi di idonei sono già disponibili. Tuttavia, l’area riservata, fondamentale per consultare dettagli su riserve, preferenze e precedenze, è ancora in attesa di apertura, come previsto dal recente Decreto PA 2025. Resta aggiornato: presto potrai accedere a tutte le informazioni necessarie per conoscere il tuo posizionamento e le eventuali opportunità di integrazione.

Concorsi docenti PNRR e integrazione elenco idonei nella misura max del 30%: sono in corso le pubblicazioni, ma manca ancora l'area riservata nella quale, in base alle disposizioni del recente Dereto PA 2025, gli interessati potranno consultare i dati relativi a preferenze e precedenze, pur nel rispetto della privacy. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

