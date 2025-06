Concordato preventivo biennale scadenza spostata al 30 settembre 2025

Se sei interessato al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, le novità introdotte dalla circolare n. 9 del 2025 rappresentano un punto di svolta. Con la scadenza spostata al 30 settembre 2025, questa guida dettagliata ti aiuterà a navigare tra aggiornamenti normativi e procedure operative, garantendoti di rispettare i nuovi requisiti e sfruttare al massimo le opportunità offerte. Analizziamo insieme le principali novità e come prepararsi al meglio per questa importante scadenza.

Con la circolare n. 9 del 2025, l’ Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di adesione al Concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, aggiornando le istruzioni alla luce del recente decreto correttivo. Il documento, che è lungo 77 pagine, si articola in due parti: la prima è dedicata all’illustrazione del Cpb, evidenziandone le novità normative; la seconda parte affronta questioni interpretative e operative emerse in fase di attuazione. Scadenza prorogata. Una delle principali novità è la proroga del termine per aderire al Concordato preventivo biennale: i contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre 2025 per presentare la propria adesione o, eventualmente, per revocarla. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concordato preventivo biennale, scadenza spostata al 30 settembre 2025

