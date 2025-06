Conclusa a Spoltore l’esercitazione Volontari di protezione civile incampo di Modavi Abruzzo FOTO

Concludendo con entusiasmo a Spoltore l'esercitazione volontari di protezione civile Incampo di Modavi Abruzzo, decine di volontari hanno messo in campo competenze e spirito di solidarietà. Un'opportunità preziosa di formazione e collaborazione che rafforza la capacità di risposta alle emergenze, dimostrando ancora una volta come la solidarietà possa fare la differenza in momenti critici. Una conclusione che lascia speranza e impegno per un territorio sempre più sicuro.

Lo scorso fine settimana si è conclusa l'esercitazione regionale “Volontari di protezione civile incampo” organizzata dal coordinamento Modavi protezione civile Abruzzo, che ha visto la partecipazione di decine di volontari provenienti da tutta la regione. L’attività si è svolta dal 20 al 22. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: volontari - protezione - civile - conclusa

Insediamento di Papa Leone XIV, da Bergamo otto volontari e due funzionari della protezione civile - In occasione dell'insediamento di Papa Leone XIV, previsto a Roma per domenica 18 maggio alle ore 10, la Provincia di Bergamo ha mobilitato otto volontari e due funzionari della protezione civile.

Rientro in serata dei volontari del Raduno di Casella Email Pubblicato: 15 Giugno 2025 Si è concluso nel tardo pomeriggio di questa caldissima domenica il 3° Raduno Volontari Protezione Civile della Colonna Mobile della Provincia di Genova tenutosi nella Vai su Facebook

Protezione Civile: conclusa la prova sirene a Marghera; Corso per volontari di protezione civile. Consegnati gli attestati; Montepulciano: Protezione civile; conclusa con successo l’esercitazione “Bacco Soccorso 2025”.

Pian di Venola, il test della Protezione civile - Simulati scenari complessi, peggiorati dal clima rovente con 38 gradi ... msn.com scrive

Un’esercitazione che unisce – Protezione Civile in campo tra Marzabotto, Bologna e l’intera area metropolitana - Si e` conclusa con grande successo l’esercitazione intercomunale di Protezione Civile “Pian di Venola 25” che ha coinvolto num ... Lo riporta renonews.it