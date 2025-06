Concerto Radio Italia al Foro Italico | treni straordinari nella notte venerdì e sabato

Se sei pronto a vivere un’esperienza indimenticabile al Radio Italia Live al Foro Italico di Palermo, non preoccuparti del viaggio: Trenitalia ha organizzato sei treni straordinari nella notte tra il 27 e il 28 giugno, per garantirti un ritorno comodo e sicuro. Con questa soluzione, potrai goderti il concerto senza pensieri e con la tranquillità di tornare a casa in tutta serenità. Prepara le tue emozioni e lasciati trasportare dalla musica!

Sei treni straordinari, nella notte fra il 27 e il 28 giugno, per il concerto di Radio Italia live al Foro Italico di Palermo. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione, committente del servizio, ha attivato 6 treni straordinari in partenza da Palermo Centrale e diretti ad. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: straordinari - treni - concerto - radio

F1 a Imola, treni straordinari per il Gran Premio: dai Regionali agli Eurocity, tutti gli orari - In occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, Trenitalia e Trenitalia Tper potenzieranno i servizi ferroviari con treni straordinari.

.@acdc in concerto all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola: annunciati i treni straordinari. Tutte le info Per agevolare il rientro del pubblico, saranno attivati treni regionali in partenza dalla stazione di Imola @barleyofficial #ACDC Vai su X

AC/DC in concerto all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola: annunciati i treni straordinari. Tutte le info Per agevolare il rientro del pubblico al termine del concerto, saranno attivati treni regionali straordinari in partenza dalla stazione di Imola Barley Arts Vai su Facebook

Treni Straordinari per il Concerto di Radio Italia a Palermo; Lasciate l'auto a casa, treni straordinari in occasione del concerto di Radio Italia a Palermo; Concerto di Radio Italia Live a Palermo: treni straordinari per facilitare i collegamenti.

Trasporti, treni speciali per i concerti a Messina e Palermo - PALERMO – Treni speciali per i grandi concerti estivi: la Regione Siciliana, attraverso l’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, attiva collegamenti ferroviari dedicati per i due ... Lo riporta msn.com

L’estate dei treni speciali per i concerti ma collegamenti con le Eolie restano al palo - Da una parte una estate di treni speciali per raggiungere concerti e località prese d’assalto, dall’altra i trasporti marittimi che “barcollano” con la gara per i collegamenti con le isole che viene ... Da blogsicilia.it