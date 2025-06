Concerto Radio Italia a Palermo | treni straordinari nella notte venerdì e sabato

Se sei pronto a vivere una notte musicale indimenticabile, non perdere l’opportunità di raggiungere Palermo con i treni straordinari organizzati per il Radio Italia Live al Foro Italico. Sei corse speciali tra il 27 e il 28 giugno garantiranno un viaggio comodo e senza stress, permettendoti di goderti appieno questa grande festa. Prenota subito il tuo posto e preparati a lasciarti coinvolgere dalla magia della musica sotto le stelle.

Sei treni straordinari, nella notte fra il 27 e il 28 giugno, per il concerto di Radio Italia live al Foro Italico di Palermo. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione, committente del servizio, ha attivato 6 treni straordinari in partenza da Palermo Centrale e diretti ad. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

