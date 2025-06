Concerti | esplode la bolla del pop 2025 un’estate di ex fenomeni

L’estate 2025 segna un vero e proprio boom di eventi musicali e ritorni inattesi, con ex fenomeni pronti a conquistare nuovamente il pubblico. Tra voli privati, collaborazioni sorprendenti e annunci da urlo, il panorama del pop italiano si prepara a una stagione all’insegna dell’energia e delle emozioni forti. La scena è pronta a esplodere: preparatevi a vivere un’estate indimenticabile di musica, passione e grandi ritorni.

L’estate scorsa Tony Effe prese addirittura un volo privato per raggiungere Milano dalle Baleari e incontrare l’amico Tedua davanti al popolo dell’Ippodromo Snai di San Siro. Sesso e samba impazzava in classifica e il nome dell’ex Dark Polo Gang era sulla bocca di tutti. Poi l’annuncio del Capodanno a Roma, della partecipazione al Festival di Sanremo, del concertone a Rho che venerdì prossimo avrebbe dovuto portarlo sul palco della mega rassegna Fiera Milano Live, sono arrivati a sostanziarne le ambizioni. Ma in un anno cambiano molte cose nella vita di una star dell’hit-parade divenuta “icona” troppo in fretta come il tatuatissimo Tony, all’anagrafe Nicolò Rapisarda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Concerti: esplode la bolla del pop 2025, un’estate di (ex) fenomeni

