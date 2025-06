Concerti dj set divertimento | a Fossoli arriva Birriamo

Preparati a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della buona musica! A Fossoli di Carpi, presso l’area della Festa dell’Unità in via Ivano Martinelli 55, nasce “Birriamo”, la prima festa della birra di Fossoli e San Marino. Dal 27 giugno al 6 luglio, due weekend imperdibili con concerti, DJ set e atmosfere coinvolgenti. Non perdere questa straordinaria occasione di socializzare, ascoltare ottima musica e assaporare il vero spirito della festa!

A Fossoli di Carpi, nell’area della Festa dell’Unità in via Ivano Martinelli 55, inaugura venerdì 27 giugno “Birriamo”, la prima festa della birra di Fossoli e San Marino. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno e da venerdì 4 a domenica 6 luglio sei straordinarie serate piene di musica, eventi, dj. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Concerti, dj set, divertimento: a Fossoli arriva "Birriamo"

In questa notizia si parla di: fossoli - birriamo - concerti - divertimento

Musica, cibo dal mondo e divertimento a Finale con il Food Truck Festival - Dal 16 al 18 maggio, i giardini De Gasperi di Finale Emilia si trasformeranno in un’esplosione di sapori e divertimento con il Food Truck Festival.

Concerti, dj set, divertimento: a Fossoli arriva Birriamo; Birriamo, la prima festa della birra a Fossoli.

Birriamo, la prima festa della birra a Fossoli - A Fossoli di Carpi, nell’area della Festa dell’Unità, in via Ivano Martinelli 55, inaugura venerdì 27 giugno “Birriamo”, la prima festa della birra di Fossoli e San Marino. Come scrive temponews.it

Concerti e divertimento per salutare il 2025 - RaiNews - Concerti e divertimento per salutare il 2025 Nelle piazze sarde nomi di spicco della musica italiana, da Gianna Nannini a Gaia, dai Negramaro a Stewart Copeland. Scrive rainews.it