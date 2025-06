Conceicao Juventus primo tentativo respinto dal Porto | il piano della dirigenza bianconera non cambia Cosa filtra sul riscatto dell’esterno portoghese

La Juventus non si arrende e continua a lavorare con determinazione per il riscatto di Conceicao, nonostante il primo tentativo respinto dal Porto. La strategia bianconera rimane quella di negoziare uno sconto sulla clausola di 30 milioni, puntando a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La sfida ora è convincere il club portoghese, ma la volontà dei bianconeri è chiara: non mollare, il futuro di Conceicao potrebbe ancora essere in bianconero.

Conceicao Juventus, il piano non cambia: la mossa del club per il riscatto dell’esterno portoghese ancora in prestito. La Juve è al lavoro anche per il riscatto di Conceicao dopo il primo no del Porto. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’obiettivo rimane quello di arrivare ad uno sconto rispetto alla clausola di 30 milioni prevista dal club portoghese. Il primo tentativo è stato infruttuoso perché la prima offerta leggermente al ribasso, pur vicina alla richiesta dei portoghese, è stata respinta. Il lavoro dei dirigenti bianconeri prosegue. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, primo tentativo respinto dal Porto: il piano della dirigenza bianconera non cambia. Cosa filtra sul riscatto dell’esterno portoghese

In questa notizia si parla di: riscatto - conceicao - juventus - primo

Conceicao Juventus, futuro sempre più in bilico per il portoghese: cosa filtra sul suo riscatto dal Porto. Gli aggiornamenti - Il futuro di Francisco Conceição alla Juventus è sempre più incerte, con aggiornamenti che svelano tensioni sul suo riscatto dal Porto.

La #Juventus non eserciterà il riscatto di 32M€ per Francisco #Conceicao, ma intende trattare con il #Porto per un prezzo inferiore. La decisione è strategica, considerando il valore attuale del giocatore e la sua continuità di rendimento. ? #SkySport Vai su Facebook

#CONCEICAO CON LO SCONTO? La #Juve non avrebbe intenzione di spendere i 30 milioni chiesti dal #Porto e punterebbe ad arrivare a 30 milioni partendo dai 9, più 2 di bonus, spesi per il prestito oneroso (Gazzetta) ?L'ARTICOLO DI http://JUVE Vai su X

Conceicao Juventus, il piano non cambia: la mossa del club; Juventus, Kolo Muani e Conceicao “reclamano” il riscatto: la strategia del club mentre impazzano le voci su Dybala; Juventus pronta a riscattare Francisco Conceiçao.

La Marca: “La Juventus dovrebbe riscattare Conceicao” - Domenico La Marca, avvocato, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del riscatto di Francisco Conceicao. Lo riporta msn.com

Juventus, Kolo Muani e Conceicao “reclamano” il riscatto: la strategia del club mentre impazzano le voci su Dybala - lusso per Kolo Muani e Conceicao al Mondiale per Club, come farà la Juventus a riscattarli? Riporta sport.virgilio.it