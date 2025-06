Conceicao è tornato ad allenarsi con il gruppo? Le notizie che arrivano da Orlando ci danno questa novità | tutto quello che c’è da sapere alla vigilia di Juve Manchester City

Conceicao torna ad allenarsi con il gruppo, alimentando l’ottimismo in vista della sfida tra Juventus e Manchester City. Le notizie dagli USA svelano un miglioramento delle sue condizioni, mentre la squadra di Tudor si concentra sull’ultimo match del girone G del Mondiale per Club. Alla vigilia di uno degli incontri più attesi, ogni dettaglio fa la differenza: la Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Pep Guardiola.

di Marco Baridon Conceicao, per il portoghese ancora lavoro personalizzato alla vigilia di Juve Manchester City. Cosa filtra sulle sue condizioni: gli aggiornamenti dagli USA. Ormai ci siamo. La Juventus di Tudor serra le fila per preparare l’ultimo atto del girone G del Mondiale per Club. Quando siamo arrivati ormai alla vigilia del confronto diretto contro il Manchester City di Pep Guardiola, i bianconeri sono tornati in campo per preparare la super sfida che vale il primato nel suddetto raggruppamento Come appreso da , anche oggi Francisco Conceicao ha svolto un lavoro personalizzato. Se ieri le sue condizioni non preoccupano, oggi qualche preoccupazione in più si respira. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao è tornato ad allenarsi con il gruppo? Le notizie che arrivano da Orlando ci danno questa novità: tutto quello che c’è da sapere alla vigilia di Juve Manchester City

Conceicao Juve, finalmente protagonista anche con Tudor: il portoghese è tornato a brillare. I numeri della sua partita contro l’Udinese e come può cambiare il futuro - Conceição Juventus torna finalmente protagonista sotto la guida di Tudor. L’esterno portoghese ha brillato nella sfida contro l’Udinese, con numeri che potrebbero segnare una svolta nel suo destino e nel futuro del team.

