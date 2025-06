Con una mannaia contro un infermiere, poi ruba una birra in pizzeria e danneggia un'ambulanza.

Un episodio incredibile e inquietante scuote le strade di Chiaiano: un uomo armato di mannaia, senza motivo apparente, scatena il caos tra tentativi di aggressione, furti e danneggiamenti. La sua furia sembra inarrestabile, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. È una vicenda che ci lascia domande sulla salute mentale e la sicurezza pubblica. La sua storia, purtroppo, non è finita qui...

Tre storie, stessa strada, un solo protagonista. Siamo a Chiaiano, in via Camillo Guerra. Un 56enne napoletano, senza motivi apparenti, impugna un coltello da macellaio e tenta di colpire all'addome l' autista di un'ambulanza impegnato in un altro intervento. L' infermiere riesce a schivare il fendente e fugge. Con la stessa arma in pugno tenta di rapinare i clienti e poi il titolare di una pizzeria. L'imprenditore non si lascia intimidire e disarma il 56enne che, prima di andare via, ruba una birra. Ancora una volta in strada, l'uomo incrocia la stessa ambulanza. E' in movimento ma la mira del 56enne è buona.