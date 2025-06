Con lo scooter contro un’auto | ragazzino di 16 anni gravissimo

Un tragico incidente scuote Verucchio: uno scooter coinvolto in un impatto grave con un’auto, lasciando un ragazzino di 16 anni in condizioni disperate. La scena, drammatica e sconvolgente, ha suscitato grande paura tra i cittadini e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire la dinamica. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, sperando in una pronta ripresa del giovane ferito e nella giustizia.

Rimini, 25 giugno 2025 – Pomeriggio di paura a Verucchio, nella frazione Cantelli, dove si è verificato un violento incidente che ha coinvolto due minorenni in sella a uno scooter. Uno dei ragazzi, un sedicenne sammarinese, è stato portato con l’elicottero sanitario in condizioni gravi all’ospedale Bufalini di Cesena. L’altro, un quindicenne di Verucchio, ha riportato solo contusioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica da parte della polizia locale della Valmarecchia, lo scooter su cui viaggiavano i due ragazzi avrebbe effettuando un sorpasso a sinistra di una Suzuki Vitara guidata da una donna di 51 anni, proprio mentre quest’ultima stava svoltando per entrare nella stradina di accesso alla propria abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Con lo scooter contro un’auto: ragazzino di 16 anni gravissimo

In questa notizia si parla di: scooter - auto - ragazzino - anni

