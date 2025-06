Con le agenzie l’assunzione arriva prima | Ruolo centrale

Sempre più spesso chi si rivolge alle Agenzie è in cerca di opportunità immediate, flessibilità e un ruolo centrale nel proprio percorso professionale, guadagnando così un vantaggio rispetto ai percorsi tradizionali. Questo scenario mette in luce come l'assunzione tramite agenzia possa rappresentare una scelta strategica per chi desidera un’inserimento rapido e soddisfacente nel mondo del lavoro.

Si dichiarano più soddisfatti del proprio lavoro e della relazione con l’impresa in cui stanno lavorando, apprezzano il livello salariale e il sistema di welfare integrativo, ma soffrono la percezione di minori prospettive di carriera: è questo il ritratto dei lavoratori tramite Agenzia che emerge nel confronto con i dipendenti a tempo indeterminato direttamente assunti dall’azienda. Sempre più spesso chi si rivolge alle Agenzie è in cerca di migliori opportunità di lavoro (38%). I dati sono estratti dalla ricerca condotta da Ipsos per Assolavoro, l’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, sul mercato del lavoro in Italia e sul ruolo delle Agenzie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Con le agenzie l’assunzione arriva prima: "Ruolo centrale"

In questa notizia si parla di: agenzie - assunzione - arriva - prima

L’Isola dei Famosi, arriva la prima punizione per le due squadre - L’Isola dei Famosi è al centro di nuove tensioni: durante il recente daytime, le due squadre hanno ricevuto la prima punizione a sorpresa.

# **A Ovada arriva la prima Fiera del Lavoro dell’Ovadese!** Mercoledì **18 giugno**, **dalle 9:30 alle 13:00**, ti aspettiamo presso il **Community Hub **(ex Story Park) in **via Novi 13**. **Cosa troverai:** ? Aziende del territorio ? Agenzie per il lavor Vai su Facebook

E se chi ti aiuta a trovare #lavoro ti aiutasse anche a #formarti al tuo nuovo lavoro? Che sia una prima #occupazione o una ricollocazione: le #Agenzie, grazie al fondo bilaterale #Formatemp, hanno sviluppato un sistema di #formazione avanzato e gratuito co Vai su X

Agenzie per il lavoro: 2 casi su 5 trova un’occupazione entro un mese; Rimborso 730: quando arriva dall’Agenzia delle Entrate?; Nasce SIES RECRUITING: la prima Agenzia del Lavoro per il settore della sicurezza.

Con le agenzie l’assunzione arriva prima: "Ruolo centrale" - Si dichiarano più soddisfatti del proprio lavoro e della relazione con l’impresa in cui stanno lavorando, apprezzano il livello ... Come scrive quotidiano.net

L’assunzione arriva prima di finire gli studi Per nove ragazzi è un sogno che si realizza - Il Resto del Carlino - Cronaca L’assunzione arriva prima di finire gli studi Per nove ragazzi è un sogno che si realizza. Da ilrestodelcarlino.it