Con la Protezione civile i bambini alla scoperta del mondo sottomarino con maschera pinne e bombole

Sabato 21 giugno, la spiaggia di Bellaria Igea Marina si è trasformata in un villaggio di avventure grazie all’evento gratuito “Blu Sicuro – A scoprire con noi il mondo sottomarino”. Promosso dal Nucleo di Protezione Civile, l’iniziativa ha coinvolto i giovani esploratori dai 5 anni in su, offrendo loro un’esperienza unica tra maschere, pinne e bombole. Un’occasione straordinaria per imparare, divertirsi e avvicinarsi al meraviglioso universo marino.

Una giornata all'insegna dell'avventura e della scoperta si è svolta sabato 21 giugno presso la spiaggia 4142 di Bellaria Igea Marina con l'evento gratuito "Blu Sicuro – A scoprire con noi il mondo sottomarino", rivolto ai bambini dai 5 anni in su. L'iniziativa, promossa dal Nucleo di Protezione.

