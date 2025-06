Con Hypersail adesso ferrari vuole volare sugli oceani

Con Hypersail, Ferrari non si accontenta di vittorie in pista: ora punta a dominare anche gli oceani. Dopo aver celebrato il terzo trionfo consecutivo a Le Mans, il celebre marchio di Maranello apre un nuovo capitolo, unendo tecnologia e avventura. Hypersail, il primo monoscafo di 100 piedi con foil sulla chiglia, promette di rivoluzionare le sfide marine, portando il DNA Ferrari oltre ogni confine. La vera emozione sta per iniziare.

La Ferrari non si ferma. Appena il tempo di festeggiare il terzo successo consecutivo alla 24 Ore di Le Mans e la casa di Maranello è pronta a una nuova avventura. Questa volta, però, non si tratta di sfrecciare in pista, ma sull’acqua! Ferrari, infatti, presenta oggi Hypersail un’imbarcazione nata tra innovazione e performance per sfidare e conquistare gli oceani. Hypersail è il primo monoscafo al mondo di 100 piedi con foil sulla chiglia che volerĂ su tre punti d’appoggio. La novitĂ assoluta pensata dal progettista francese Guillaume Verdier (che è stato anche nel team di New Zealand, vincitore dell’ultima America’s Cup) è che uno dei foil avrĂ come supporto la chiglia basculante, e gli altri punti d’appoggio saranno un foil sul timone e, a turno, i due foil laterali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con Hypersail adesso ferrari vuole volare sugli oceani

In questa notizia si parla di: hypersail - ferrari - oceani - adesso

Dalla pista all'oceano Il progetto Ferrari Hypersail prende sempre piĂą forma ? Leggi di piĂą A cura di Irene Barbaro Vai su Facebook

Ufficiale: Ferrari entra nel mondo della vela, Soldini team principal; Ferrari presenta il progetto Hypersail: il Cavallino Rampante sbarca in mare al fianco di Giovanni Soldini; Ferrari oltre le quattro ruote - Arriva la Hypersail, il prototipo super tecnologico per solcare i mari - FOTO.

Ferrari affronterà gli Oceani insieme a Giovanni Soldini - Dopo undici anni di vittorie e imprese con il logo del Tridente portato nelle traversate oceaniche, adesso per Giovanni Soldini si apre un nuovo capitolo, in collaborazione con Ferrari. Segnala autosprint.corrieredellosport.it

Ferrari, Leclerc: "Mondiale? Io ci credo, ma adesso è dura" - Tuttosport - Io ci credo, ma adesso è dura" Il pilota della scuderia italiana non si arrende: "Andremo gara per gara, cercando di sfruttare ogni occasione" 25 . Da tuttosport.com