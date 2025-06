Con Emily Armstrong alla voce la band ha riportato sul palco i brani che hanno segnato una generazione e dato il via al nuovo corso

Con Emily Armstrong alla voce, i Linkin Park hanno riportato sul palco le canzoni che hanno segnato una generazione, aprendo un nuovo capitolo. Non si è trattato solo di nostalgia: il loro ritorno a Milano, primo concerto italiano post-Chester, ha dimostrato che si può onorare il passato senza restarne prigionieri. Con una formazione rinnovata e uno show emozionante, hanno mostrato che il futuro è già qui. Outfit e...

N on è solo nostalgia: il ritorno dei Linkin Park a Milano – primo concerto italiano dopo la scomparsa di Chester Bennington nel 2017 – ha rappresentato molto di più. All'Ippodromo Snai La Maura per gli I-Days 2025, davanti a 78.000 persone, la band ha dimostrato che si può onorare il passato senza restarne prigionieri. Lo ha fatto con una formazione rinnovata, suono evoluto e uno show che ha saputo unire emozione, energia e futuro. Linkin Park con Emily Armstrong, la voce nuova che non cerca paragoni. L'ingresso di Emily Armstrong (già voce dei Dead Sara) ha rappresentato il nodo più delicato.

