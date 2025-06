Comune nuova inchiesta su condoni edilizi falsi | sei indagati

Una nuova inchiesta scuote il Comune di Avellino, coinvolgendo sei dipendenti accusati di aver falsificato pratiche di condono edilizio su immobili abusivi. La Procura ha aperto un’indagine dopo approfondite verifiche della Guardia di Finanza, sollevando dubbi sulla legittimità di alcune pratiche e alimentando l’attenzione pubblica su potenziali irregolarità amministrative. La vicenda si sta evolvendo, con sviluppi che potrebbero avere ripercussioni significative sull’intera amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti La P rocura di Avellino ha avviato un’inchiesta su alcune pratiche di condono edilizio riguardanti immobili che risulterebbero abusivi. Sei dipendenti del Comune di Avellino sono finiti nel registro degli indagati con accuse di falso materiale commesso da pubblico ufficiale. La vicenda è emersa dopo segnalazioni e un’attivitĂ di verifica condotta dalla Guardia di Finanza negli uffici comunali. Gli indagati sarebbero tutti dipendenti o ex dirigenti del Sued e dello sportello che si occupa dei condoni e che avrebbero rinnovato richieste di sanatoria per abitazioni non sanabili utilizzando protocolli di domande realmente presentate da soggetti deceduti o che avevano perso interesse perche la loro pratica era rimasta inevasa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it