Comune 1.331 dipendenti part time passano a 34 ore settimanali | c' è la firma sui contratti

Come presidente della settima commissione consiliare, con competenza in materia di personale, esprimo grande soddisfazione per l’importante risultato raggiunto: a partire da questa mattina, 1.331 dipendenti del Comune hanno iniziato a firmare i contratti per il passaggio da 30 a 34 ore settimanali, un passo fondamentale verso una maggiore equità e valorizzazione del nostro capitale umano. Questa novità rappresenta un traguardo importante per migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare l’efficienza dei servizi pubblici.

