Compleanno in musica per l’anniversario Avis

Venerdì a Portomaggiore si accenderanno le luci su un doppio evento che unisce musica e festeggiamenti: l’anniversario dei 60 anni dell’Avis locale. La serata, ricca di emozioni, inizierà alle 18 in sala consiliare con il saluto delle autorità, seguito dalla presentazione del libro "Avis che guarda al futuro". Un’occasione speciale per celebrare il passato e guardare con entusiasmo al domani, coinvolgendo tutta la comunità in un tributo al dono e alla solidarietà.

Venerdì doppio evento a Portomaggiore che coniuga la musica con i festeggiamenti per il sessantesimo anniversario di fondazione della sezione Avis di Portomaggiore. Si comincia alle 18 in sala consiliare per le celebrazioni dell'importante sodalizio, con il saluto delle autorità presenti che hanno collaborato con l'Avis portuense in questi sessant'anni. Nel corso della celebrazione sarà presentato il libro "Avis che guarda al futuro", a cura di CDS. Alla sera (ore 21) ci si sposterà in piazza Umberto I per "Tra Ferrara e la luna", il concerto dedicato a Lucio Dalla. Durante la serata saranno riproposte canzoni del grande cantautore bolognese e proiettati numerosi video.

