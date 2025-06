Comolli Juventus svelati tutti i poteri del nuovo dg | sul mercato avrà la delega diretta per operazioni fino a 75 milioni di euro! I dettagli

Comolli debutta alla Juventus con poteri senza precedenti: delega diretta fino a 75 milioni di euro e influenza su ogni aspetto del club, dal mercato alle relazioni istituzionali. Un ruolo chiave che segna una svolta nella gestione dei bianconeri, aprendo nuove strade di strategia e potere decisionale. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa innovativa figura che promette di rivoluzionare il volto della società .

Comolli Juventus, sul mercato delega diretta fino a 75 milioni di euro. Tutti i dettagli sul nuovo direttore generale dei bianconeri. Non solo il mercato. Come rivelato da Calcio e Finanza, il nuovo dg Comolli avrà anche poteri di rappresentanza della Juventus davanti a Lega Serie A, Coni, FIGC, UEFA, ECA, FIFA, oltre a poteri legati alle sponsorizzazioni e ai rapporti con i tesserati della società . Un ruolo a 360 gradi che sarà comunque molto influente in sede di calciomercato Juve. Comolli, infatti, avrà la delega diretta su diverse operazioni sportive. In particolare anche su acquisti e cessioni di calciatoricalciatrici, fino a 45 milioni di euro con firma singola e fino a 75 milioni di euro con firma congiunta con AD o Presidente.