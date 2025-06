Como stretta sui clandestini | dieci espulsi in pochi giorni pericolosi o pregiudicati

La polizia di Como ha intensificato le operazioni contro l’immigrazione clandestina, espellendo dieci soggetti in pochi giorni, molti dei quali pericolosi o pregiudicati. Questa azione rientra in una strategia mirata a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle leggi, mantenendo alta l’attenzione sul territorio e rafforzando le misure di controllo. Un passo deciso verso una comunità più sicura e rispettosa delle regole.

La polizia di Stato di Como ha eseguito negli ultimi giorni una raffica di rimpatri nei confronti di soggetti stranieri irregolari, molti dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali o pericolosità sociale. L’operazione rientra in una strategia strutturata di controllo del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

