Como rifatto il parapetto in viale Geno

A Como, i lavori di ristrutturazione del parapetto lungo viale Geno rappresentano un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei passanti e prevenire future tragedie. Dopo lo sfortunato incidente che ha coinvolto una Mercedes GLC un anno e mezzo fa, le autorità locali hanno accelerato le operazioni di ripristino. La nuova barriera, più resistente e moderna, simboleggia l’impegno della comunità nel preservare il benessere di tutti. Un passo avanti verso un ambiente più sicuro e protetto.

Nel tratto finale di viale Geno a Como proseguono i lavori di sistemazione del parapetto, teatro di una tragedia avvenuta un anno e mezzo fa. Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2024 una Mercedes GLC sfondò la ringhiera e precipitò nel lago con due persone a bordo: l’istruttore di volo 38enne. 🔗 Leggi su Quicomo.it

A Como, la sicurezza torna al centro dell'attenzione: nel tratto finale di Viale Geno, i lavori di rifacimento del parapetto sono in pieno svolgimento per prevenire future tragedie.

Nel tratto finale di viale Geno a Como proseguono i lavori di sistemazione del parapetto, teatro di una tragedia avvenuta un anno e mezzo fa.

