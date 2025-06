Como occhi sulla stellina Mondiale per Club che ha incantato contro il Bayern

Occhi puntati sulla stellina mondiale che ha incantato contro il Bayern: Andreas Schjelderup, eroe del Benfica, sta attirando l’attenzione del Como, desideroso di portarlo a disposizione di Cesc Fàbregas nel prossimo campionato di Serie A. Un talento che promette di far sognare i tifosi italiani, pronto a lasciare il segno sul palcoscenico più ambito del calcio internazionale. Segui le nostre dirette e i contenuti su Sportface Tv: per scaricare gratuitamente l’app, clicca qui.

Andreas Schjelderup protagonista nella sfida tra Benfica e Bayern Monaco è finito nei radar del Como che lo vuole mettere a disposizione di Cesc Fabregas il prossimo campionato di Serie A. Andreas Schjelderup, protagonista della vittoria del Benfica contro il Bayern Monaco al Mondiale per Club, potrebbe approdare in Serie A. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

