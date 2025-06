Como e Lecco il Lago guarda all’inverno | il progetto Luce e vie d’acqua per una nuova stagione turistica

Scopri come il Lago di Como si prepara a splendere anche d'inverno, grazie al progetto "Luce e vie d’acqua" che mira a trasformare questa meraviglia naturale in una meta turistica affascinante tutto l’anno. L’evento, svoltosi a Lariofiere, ha riunito istituzioni e operatori per creare un percorso condiviso, pronto a valorizzare le potenzialità del lago, anche in vista dei prossimi Giochi Olimpici. Un’occasione unica per riscoprire uno dei gioielli italiani sotto una nuova luce.

Si è svolto a Lariofiere, a Erba, un importante incontro tra istituzioni, enti territoriali e operatori del settore turistico lariano. Obiettivo: studiare un progetto condiviso per rendere il Lago di Como attrattivo anche nei mesi invernali, in vista delle potenzialità offerte dai Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Quicomo.it

