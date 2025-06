Como e Lecco il Lago guarda all’inverno | il progetto Luce e vie d’acqua per una nuova stagione turistica

Scopri come il Lago di Como si prepara a incantare anche in inverno, grazie a un innovativo progetto luce e vie d'acqua. A Erba, istituzioni e operatori turistici si sono uniti per condividere strategie volte a valorizzare il lago durante la stagione fredda e sfruttare al massimo le opportunitĂ offerte dai prossimi Giochi Olimpici. Un passo deciso verso una nuova, brillante stagione turistica che trasformerĂ il lago in un magnete anche nei mesi piĂą freddi.

Si è svolto a Lariofiere, a Erba, un importante incontro tra istituzioni, enti territoriali e operatori del settore turistico lariano. Obiettivo: studiare un progetto condiviso per rendere il Lago di Como attrattivo anche nei mesi invernali, in vista delle potenzialitĂ offerte dai Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - lago - progetto - lecco

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura - Protagonista degli eventi, l'olio extravergine d'oliva si svela in tutta la sua ricchezza e varietà , celebrando l’heritage culturale e gastronomico del Lago di Como.

Un albergo in un vagone ferroviario: a Galbiate sbarca il turismo esperienziale Il progetto è di installare sul lago a Sala nelle vicinanze della ex pizzeria un treno nel quale trascorrere un’insolita vacanza. Dubbi dell’opposizione #lombardia #lecco #sondrio #la Vai su Facebook

Lago di Como, nasce un progetto per attrarre turisti anche d’inverno; Lecco: le muse del lago di Como in mostra; Tutor sulla SS36 contro l'alta velocità , la Provincia: Non è un progetto esclusivo di Lecco.

Como e Lecco, il Lago guarda all’inverno: il progetto “Luce e vie d’acqua” per una nuova stagione turistica - L’assessore regionale Mazzali lancia la sfida della destagionalizzazione: "Il Lario può emozionare anche senza rincorrere la folla" ... Come scrive quicomo.it

Lago di Como, nasce un progetto per attrarre turisti anche d’inverno - A Lariofiere, un confronto tra enti locali e operatori del turismo per dare nuova vita al Lago nei mesi freddi Il progetto “Luce e vie d’acqua” propone un turismo esperienziale invernale sul Lario. Riporta msn.com