Come arrivano 24 nuovi agenti: un passo decisivo nel rafforzamento della polizia di stato a Como. Questo potenziamento mira a migliorare il controllo del territorio e a intensificare le attività di contrasto alla criminalità, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini. Con queste nuove risorse, la questura si prepara ad affrontare con rinnovata forza le sfide di oggi, consolidando il suo ruolo fondamentale nella comunità locale.

Continua il potenziamento degli organici della polizia di stato nella provincia di Como. In queste ore sono stati ufficialmente assegnati 24 nuovi agenti, un innesto significativo che punta a rafforzare il controllo del territorio e le attività di contrasto alla criminalità. Focus su questura. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, arrivano 24 nuovi agenti: rinforzi per questura, stradale e frontiera - Potenziati gli organici della polizia di stato: 13 agenti in questura, 8 alla stradale e 3 alla frontiera di Ponte Chiasso

