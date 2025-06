Commissione Ue pronta a regolamentare le stablecoin nonostante il parere della Bce

La Commissione Europea si prepara a introdurre nuove regole sulle stablecoin, sfidando i timori della Banca Centrale Europea. Nonostante le preoccupazioni sulla volatilità e sui rischi per la stabilità finanziaria dell’Eurozona, Bruxelles punta a regolamentare questo strumento in rapida crescita. Le linee guida, secondo quanto anticipato dal Financial Times, rappresentano un passo deciso verso un impianto normativo più chiaro e sicuro. La sfida tra innovazione e prudenza è ormai aperta.

La Commissione Europea prevede di annunciare nei prossimi giorni una nuova regolamentazione  per le stablecoin, nonostante il parere negativo espresso dalla Bce, che vede in questo strumento un elemento in grado di accrescere la volatilità die mercati e dunque potenzialmente rischioso per la stabilità finanziaria dell’Eurosistema. La proposta di regolamentazione. Bruxelles, secondo una anticipazione del Financial Times, emanerà delle linee guida formali, che propongono un identico trattamento delle stablecoin emesse al di fuori dell’Unione Europea con quelle specificamente ammesse sui mercati europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Commissione Ue pronta a regolamentare le stablecoin nonostante il parere della Bce

