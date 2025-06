Commissione d’inchiesta Rossi sarà usato manichino da crash test Carolina | Ci fu una colluttazione

Nel cuore di Siena, il 25 giugno 2025, si apre un nuovo capitolo nell’indagine sulla tragica morte di David Rossi. La commissione parlamentare d’inchiesta bis sta valutando l’uso di un manichino da crash test per ricostruire con maggiore precisione gli ultimi istanti dell’ex dirigente. Un passo importante che potrebbe svelare dettagli inediti e portare a una comprensione più approfondita della vicenda. La verità è ancora lontana, ma ogni approfondimento avvicina alla luce.

Siena, 25 giugno 2025 – “Sono in corso valutazioni sulla possibilità di effettuare ulteriori simulazioni con l’ausilio di un manichino da crash test, da impiegare anche su una ricostruzione del davanzale della finestra da cui è precipitato David Rossi”, si legge nel resoconto della seduta del 23 giugno della commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte di David Rossi. A comunicarlo è stato il presidente Gianluca Vinci che ha illustrato gli esiti della relazione del tenente colonnello Adolfo Gregori del Ris di Roma da cui emerge che al momento della caduta “l’orologio non era più al polso di Rossi ed era già diviso in cassa e cinturino. 🔗 Leggi su Lanazione.it