Commercialisti a Napoli focus su sanità e legalità

Giovedì 26 giugno, gli esperti napoletani si concentreranno su un tema cruciale per il futuro della sanità privata: i sistemi di controllo interno secondo il modello ex D.Lgs. 231/2001. Un confronto imperdibile presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, dove professionisti e stakeholder analizzeranno come garantire trasparenza e legalità nel settore sanitario. Un’occasione per approfondire le sfide e le opportunità di un comparto in continua evoluzione.

Un confronto su uno dei temi centrali per il futuro della sanità privata: “I sistemi di controllo interno in sanità. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 2312001 per gli enti privati del settore sanitario”, sarà al centro del focus che si terrà giovedì 26 giugno, dalle ore 9:00, nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli (Palazzo Calabritto, Piazza dei Martiri 30), si terrà il convegno dal titolo L’iniziativa, promossa dall’ODCEC Napoli e dalla sua Commissione Sanità, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo professionale, in un momento di riflessione sul ruolo sempre più strategico della compliance nel settore sanitario, anche alla luce delle crescenti esigenze di trasparenza, etica e responsabilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

